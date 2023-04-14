Врач рассказала о поддержании иммунитета при резких перепадах температуры

Погода в межсезонье бывает очень обманчива, в этот период возникает волна вирусных заболеваний, так как иммунитет у многих людей падает и при переохлаждении легче заразиться вирусными инфекциями. О том, как помочь организму при резкой смене температуры «Известиям» 14 апреля рассказала врач общей практики «Доктор рядом» Екатерина Серебренникова.

Она отметила, что темпы распространения гриппа к этому времени снижаются, однако вирусные заболевания набирают обороты.

«Снизить риски вирусных заболеваний в межсезонье можно путем закаливания иммунитета. Помогают в этом закаливающие процедуры, с этой целью полезно, например, умываться прохладной водой. Вводить закаливающие процедуры нужно постепенно», — рассказала Серебренникова.

Она также отметила, что для межсезонья характерна частая смена погоды, поэтому, выходя из дома, нужно продумать свой образ так, чтобы можно было снять часть верхней одежды или, напротив, одеть что-то теплое.

Также, по словам врача, в этот период увеличивается число различных проявлений аллергических реакций, которые нередко принимают за простуду.

«Аллергики, как правило, знают причину своей аллергии и заранее предпринимают необходимые меры. Некоторые даже меняют регион проживания, если знают на пыльцу какого дерева или растения у них аллергия», — подчеркнула Серебренникова.

В заключение, она отметила, что от пыльцы и вирусов помогают медицинские маски. Кроме того, рекомендуется не дотрагиваться руками до лица и глаз, а также чаще мыть руки.

Ранее в этот день научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил «Интерфаксу», что на следующей неделе в Москве прогнозируется повышение температуры до +20 градусов. В частности, такая погода, по словам синоптика, ожидается в среду, 19 апреля.

При этом, как рассказал «Известиям» руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов, в ночь на субботу, с 14 на 15 апреля, в некоторых районах Москвы и Московской области ожидаются заморозки до –4 градусов.