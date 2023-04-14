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Вступивший в ИГ британец признался в подготовке терактов

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Фото: news.sky.com
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Задержанный в 2021 году гражданин Великобритании, вступивший в «Исламское государство» (ИГ, запрещенная в России террористическая организация), признал себя виновным в подготовке терактов. Об этом 14 апреля сообщает телеканал Sky News.

Известно, что речь идет о 27-летнем Шабаззе Сулемане, который в 2014 году исчез во время семейного отдыха в Турции. Задержан он был уже в 2019 году в аэропорту Лондона, его обвиняют в терроризме.

Вынесение приговора назначено на 26 мая, до тех пор Сулеман пробудет под стражей.

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Ранее, 3 апреля, центральное командование армии США (CENTCOM) сообщило об уничтожении одного из лидеров ИГ в Сирии Халида Айдда Ахмада аль-Джабури. Генерал Майкл Курилла отметил, что ИГ продолжает представлять угрозу и способно проводить операции на Ближнем Востоке, а также будет дальше пытаться выйти за пределы региона.

ИГ действовало в 2013–2019 годах преимущественно на территории Сирии и Ирака. На данный момент основные силы и главные члены группировки уничтожены.

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