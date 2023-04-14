В МЧС сообщили о пожароопасной ситуации в 58 регионах России
Пожароопасный сезон уже начался в 58 регионах России. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС в пятницу, 14 апреля.
«Особый противопожарный режим действует в 17», — добавили в ведомстве в беседе с «РИА Новости».
Ситуация с природными пожарами находится на личном контроле главы МЧС Александра Куренкова, передает RT.
Накануне сообщалось, что Главное управление МЧС по Приморскому краю контролирует палы сухой травы в Хасанском районе региона. Пожарным пока удается не допустить перехода огня на жилые дома. В районе действует пять термических точек. Все они являются палами сухой травы.
Ранее, 3 апреля, пожар в Приморском крае за сутки охватил площадь в 4,5 тыс. га, сообщает телеканал «360».