Пять природных пожаров зафиксировали в одном из районов Приморья
Главное управление МЧС по Приморскому краю контролирует палы сухой травы в Хасанском районе региона. Пожарным пока удается не допустить перехода огня на жилые дома.
Как пишет ИА PrimaMedia со ссылкой на спасательное ведомство, по состоянию на 22:00 12 апреля в районе действует пять термических точек. Все они являются палами сухой травы.
Наибольшая площадь — у пожара в районе поселка Зарубино. Для защиты населенного пункта на место направили специалистов краевой противопожарной службы и авиалесоохраны. Принято решение о наращивании сил.
Ранее, 28 марта, сообщалось, что за одни сутки в Приморском крае ликвидировали девять лесных и природных пожаров. Общая площадь горения составила 209 га. Лесные возгорания обнаружены в Партизанском и Тернейском муниципальных округах.