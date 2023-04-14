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Колесо обозрения «Солнце Москвы» стало местом для регистрации брака

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Фото: ТАСС/Сергей Фадеичев
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Возможность провести свадебную церемонию на высоте 140 м — на самом большом колесе обозрения в Европе «Солнце Москвы» на ВДНХ — появилась у молодоженов. Об этом пресс-служба аттракциона сообщает в пятницу, 14 апреля.

«Праздник на высоте 140 м получится уникальным и превратит аттракцион в часть личной семейной истории», — отметил гендиректор компании «Солнце Москвы» Денис Тетерин.

Подать заявление на бракосочетание на аттракционе можно в отделах загса, Дворце бракосочетания на ВДНХ или на портале mos.ru.

Первые свадьбы на новой выездной площадке пройдут на Красную горку — с 23 по 29 апреля, передает агентство городских новостей «Москва». Во время церемонии молодожены будут находиться в полностью стеклянной кабине с прозрачным полом.

Ведущая произнесет поздравительную речь под марш Мендельсона, пара распишется и обменяется кольцами. Затем влюбленных объявят мужем и женой, вручив свидетельство о браке, сообщает телеканал «360».

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Ранее, 12 апреля, сообщалось, что более 500 пар заключили брак в павильоне «Космос» на ВДНХ в Москве с 2021 года.

По словам заммэра Москвы Анастасии Раковой, космическую церемонию молодожены выбирают из-за уникальности, на фоне огромной модели планеты Земля получаются фантастические снимки.

В 2023 году в павильоне «Космос» ожидается, что узами брака сочетается более 300 пар.

Площадка для регистрации браков была открыта в год 60-летия полета в космос Юрия Гагарина. Молодожены могут провести свадебную фотосессию в необычном выставочном зале павильона во время проверки документов, где находится зона ожидания бракосочетания.

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