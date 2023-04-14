Дело возбудили после затопления астраханской баржи под Волгоградом

В Волгограде возбудили уголовное дело по факту затопления сухогрузной баржи. Следователи устанавливают обстоятельства случившегося.

В Волгоградском следственном отделе на транспорте ИА «НовостиВолгограда.Ру» рассказали, что инцидент произошел в декабре 2022 года у причальной стенки пристани Ильевка в акватории Карповского водохранилища.

Установлено, что у пришвартованной стальным тросом баржи возник крен на правый борт, после чего баржа полностью затонула.

Ространснадзор во время проверки выявил нарушения. Назначены судебные экспертизы.

Баржа-площадка 7289 принадлежала «Астраханской нерудной компании». Вред, нанесенный водному объекту, оценили в сумму, превышающую 35 млн рублей.

Ранее, в конце марта, сообщалось, что в Москве-реке в районе Кожуховского затона на юго-востоке Москвы затонул теплоход «Агитатор». По предварительным данным, ранее судно принадлежало ООО «Речное пароходство», однако в 2020 году было выведено из эксплуатации и продано физическому лицу.