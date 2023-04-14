Эксперт спрогнозировал рост цен на автомобили на 8% до лета

В случае достижения курса доллара 82-84 рублей стоимость автомобилей, попадающих под санкции и доставляемых в Россию через параллельный импорт вырастет на 8% в перспективе трех – четырех месяцев, считает основатель ГТК-Холдинга Саид Залиев. Об этом он рассказал «Известиям» 14 апреля.

По его словам, ранее дилеры реализовали машины напрямую от производителя, который полностью диктовал ценовую политику, а доход формировался за счет дополнительных услуг.

«Сейчас дилеры в стоимость автомобиля включают расходы на транспортировку, таможенное оформление. Доля этих расходов в общей стоимости автомобиля составляет в среднем 60–70% от стоимости автомобиля», — уточнил Залиев.

В 2022 году средний рост цены на автомобили иностранных марок составил 35-40%, напомнил он.

Накануне сообщалось, что снижение курса российской валюты привело к росту цен на некоторые модели автомобилей, включая российские. Так, по данным аналитического агентства «Автостат», в марте Lada Niva Travel подорожала на 16 тыс. рублей, Niva Legend — на 21 тыс. рублей. Также на 30 тыс. рублей стали дороже некоторые версии Geely Tugella, а стоимость FAW T77 увеличилась на 100 тыс. рублей.

В тот же день стало известно, что в РФ сформирован перечень машин, подпадающих под налог на роскошь.