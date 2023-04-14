Названы признаки мошеннических криптовалютных проектов

Обещания быстрого и легкого заработка в криптовалютном проекте может говорить о мошеннической схеме, рассказала «Известиям» PR-директор криптовалютной биржи Garantex Евгения Бурова. Эксперт объяснила, на что обращать внимание, чтобы не стать обманутым.

Так, по ее словам, не стоит доверять сервису, который «требует пополнить криптокошелек сейчас и обещает какие-то блага потом».

Кроме того, если по сайту или Telegram-каналу сервиса не ясно, кто представляет организацию, сколько у нее реальных пользователей, как организована услуга, также может означать, что проект мошеннический.

«Отрасль криптовалют является новым, отчасти нерегулируемым рынком. Соответственно, далеко не все инструменты, защищающие благополучие простых пользователей, уже доступны в России или где-либо еще в мире», — сказала Бурова.

В то же время эксперт отметила, что криптовалюты очень популярны. Однако нынешняя ситуация — отсутствие регулирования, трендовость — создают условия для процветания мошеннических схем, пирамид, добавила она.

Бурова обратила внимание на то, что в марте 2022-го появилось множество сервисов, предлагающих россиянам помощь в оплате услуг за рубежом после отказа международных систем принимать банковские карты РФ. Часть из них была создана мошенниками, добавила эксперт.

«Однако следует различать типы мошеннических проектов: некоторые предлагают легко получить сверхприбыль, в то время как другие предлагают посредничество в переводе денег, но не выполняют обещание», — уточнила Бурова.

Эксперт отметила, что в случаях, когда пользователь ищет способ анонимно перевести деньги за рубеж с помощью криптовалюты, он с большой долей вероятности может стать жертвой злоумышленников.

Кроме того, она рассказала, что в год в среднем появляется одна-две крупные криптопирамиды.

«Ущерб от деятельности одной крупной пирамиды, по данным правоохранительных органов, которые мы видим из публично озвучиваемых уголовных дел, может составлять 5–10 млрд рублей. В год появляется в среднем одна-две новых крупных пирамиды», — заключила Бурова.

Ранее в этот день стало известно, что, как сообщили в сервисе безопасности криптоактивов ШАРД, злоумышленники стали вовлекать в мошеннические проекты с цифровыми валютами россиян, которые переехали за границу. В Telegram-каналах и группах пользователям предлагают обменять деньги, а также дополнительно заработать. Так релоканты становятся легкой добычей для мошенников и криптопирамид: рассчитывать на обещанный куш или хотя бы на возврат вложенных средств не приходится, объяснили в ШАРД.