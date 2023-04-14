Директора спецшколы в Екатеринбурге отстранили из-за информации о насилии над детьми

Директора специализированной школы в Екатеринбурге в Свердловской области отстранили от работы после скандала в связи с насилием над детьми, сообщает министерство образования и молодежной политики Свердловской области.

Причиной стала распространившаяся в Сети информация о том, что из спецшколы закрытого типа для детей с общественно опасным поведением сбежал подросток, пишет 14 апреля «РИА Новости». Установлено, что старшие воспитанники учреждения под руководством одного из преподавателей наказывали провинившихся детей, применяя силу, в том числе сексуального характера.

«Я планирую в ближайшее время встретиться с руководством и воспитателями спецшколы № 124 и обсудить с ними эту ситуацию, о которой пишут СМИ. Обвинения очень серьезные, надо понять, чем они вызваны», — прокомментировала «Известиям» уполномоченный по правам человека в Свердловской области Татьяна Мерзлякова.

Министерство образования региона указало на оказание со стороны ведомства помощи следствию. Тем временем региональный СК отказался от комментариев.

В январе текущего года стало известно об обвинении педагога, работавшего в элитной гимназии № 94 в Екатеринбурге, в издевательствах над учеником третьего класса. Мама мальчика сообщила о том, что учитель заклеивала ее сыну рот скотчем. Ребенок рассказал, что преподаватель также применяла физическое насилие по отношению к другим детям.