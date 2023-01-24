Учителя обвинили в буллинге в отношении ученика гимназии на Урале

В элитной гимназии № 94 Екатеринбурга преподавателя обвинили в издевательствах над учеником третьего класса. Мама ребенка рассказала, что ее сыну учитель заклеивала рот скотчем. По словам мальчика, учитель применяла физическое насилие и по отношению к другим детям.

Женщина сообщила, что администрация школы вызвала ее на разговор. Она не исключила, что во время встречи ее сына назовут невоспитанным и обвинят в случившемся, а педагог окажется безнаказанными.

Пока никаких извинений со стороны руководства гимназии не последовало. ИА «Ура.ру» обратилось за комментариями к директору МАОУ гимназии № 94 Сергею Ярославцеву, но он не предоставил оперативный комментарий.

Агентство отмечает, что ранее ученик школы № 16 в Академическом районе Екатеринбурга попросил перевести его на домашнее обучение, сославшись на то, что классный руководитель издевается над ним.

В конце декабря 2022 года детский омбудсмен в Подмосковье Ксения Мишонова предложила подписать хартию по борьбе с буллингом. По ее словам, нередко конфликты в школах начинаются с педагогов.