В Подмосковье мужчина ограбил храм и уснул за алтарем из-за кагора

В селе Пересветово Московской области мужчина ограбил храм, а затем выпил две бутылки кагора и уснул за алтарем. Об этом в пятницу, 14 апреля, рассказала начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова.

Прибывшие на место сотрудники полиции задержали ранее судимого 30-летнего жителя Забайкальского края.

«Правонарушитель пояснил, что разбил стекло и незаконно проник в храм. Похитив денежные средства, находящиеся в церковной лавке и свечном ящике, он выпил две бутылки кагора и решил остаться на ночь», — уточнила Петрова.

Похищенные средства изъяты.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по ст. 158 УК РФ («Кража»).

Ранее, 5 марта, в Санкт-Петербурге задержали подозреваемого в краже креста и Евангелия из храма Преподобного Сергия Радонежского. Под подозрение попал ранее судимый безработный 39-летний житель Ленинградской области. Мужчина сдал похищенное в ломбард за 500 рублей. Ценности изъяли. Возбуждено уголовное дело.