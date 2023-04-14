Мужчина погиб от удара током на станции в Амурской области

Следственный комитет проводит проверку по факту гибели мужчины на железной дороге в Амурской области. Монтера ударило током.

Инцидент произошел днем 13 апреля на станции Горелый в Сковородинском районе. 33-летний рабочий коснулся провода контактной сети и получил смертельный удар током. Об этом сообщает ИА PriamurMedia. От полученных травм потерпевший скончался на месте.

Доследственная проверка проводится в рамках ч. 2 ст. 143 УК РФ («Нарушение требований охраны труда, повлекшее по неосторожности смерть человека»).

В Московской области 14-летний мальчик попытался прокатиться на электричке и получил электроожог. Несовершеннолетнему ампутировали руку.