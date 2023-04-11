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В Подмосковье подросток залез на электричку и лишился руки

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Михаил Терещенко
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В Подмосковье 14-летний мальчик лишился руки, прокатившись на электричке, сообщил источник «Известия» 11 апреля.

«Подростка доставили в больницу в Люберцах с электрическим ожогом, ему была ампутирована рука», — уточнил источник.

Как стало известно, травму он получил в Дмитрове 10 апреля, после чего подростка доставили в больницу. Сейчас выясняются все обстоятельства случившегося. Предварительно, пострадавшего ударило током, после того как он забрался на электричку.

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В середине февраля 16-летнюю школьницу насмерть сбила электричка. Трагедия развернулась в подмосковном городе Щелково рядом со станцией Воронок. Девочка случайно зацепилась рюкзаком за электропоезд, ее протащило вдоль железнодорожных путей. Школьница скончалась на месте. Погибшей оказалась ученица девятого класса. При ней обнаружили книги и тетради, а также розу.

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