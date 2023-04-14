Эксперт оценил влияние боев в Артемовске на возможное наступление ВФУ

Большие потери вооруженных формирований Украины в Артемовске (украинское название — Бахмут) сказываются и на организации широко анонсированного украинского контрнаступления, рассказал «Известиям» военный эксперт Василий Дандыкин.

«Сейчас украинские власти заявили, что его перенесли на лето. Хотя, по-моему, они должны начать через пару–тройку недель, когда подсохнет земля. Тем не менее уже сейчас понятно, что оно не будет таким, как могло бы. В Артемовске они потеряли очень много наемников и хорошо подготовленных людей из кадровых и спецподразделений. Заменить их некем», — напомнил он.

По данным российского военного ведомства, 13 апреля общие потери противника на донецком направлении составили до 300 военнослужащих. Также противник потерял одну боевую машину пехоты, шесть бронемашин, два автомобиля, гаубицу Д-20, а также самоходную артиллерийскую установку «Гвоздика».

Сотрудники ЧВК «Вагнер» продолжали вытеснять противника из центральных кварталов города. Воздушно-десантные войска оказывают поддержку штурмовикам на флангах, тем самым блокируя переброску резервов ВФУ в город и лишая его возможности отступления.

«Сейчас наши войска стараются окружить остатки артемовского гарнизона. Противник пытается деблокировать свою группировку — бьют и с юга, и с севера — но у него ничего не получается. Добровольцы ЧВК «Вагнер» и десантники сообща и спокойно делают свое дело. С каждым днем вырваться из города боевикам будет все труднее и труднее. За нас играет и то, что световой день растет, ночное время сокращается, а только в темное время суток они могут что-то подкинуть в город», — объяснил Василий Дандыкин.

Сейчас у ВФУ осталось всего два пути — они могут или сдаваться, как в свое время Мариуполе, или погибнуть, отметил эксперт.

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