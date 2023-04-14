Минтруд назвал самые высокооплачиваемые профессии в промышленности

Минтруд на основании вакансий центров занятости привел самые высокооплачиваемые профессии в промышленности.

Топ возглавил заместитель главного инженера по производству в Якутии — кандидат может получить работу с зарплатой от 476 650 рублей. На втором месте претендент на должность механика рефрижераторных установок в этом же регионе (от 350 тыс.). Замыкает тройку вакансия машиниста подъемника в Сахалинской области (от 330 тыс. рублей).

От 300 тыс. готовы платить старшему механику на Сахалине, от 250 тыс. — ведущему инженеру по гидравлическому разрыву пластов в Брянской области, главному геологу в Магаданской, начальнику отдела планирования технического обслуживания и ремонта оборудования в Калининградской области и монтажнику в Ростовской.

Также в Минтруде составили топ-3 самых востребованных профессий сферы промышленности: механики производственного и сельскохозяйственного оборудования (около 87 тыс. вакансий), формовщики, сварщики, вальцовщики (более 46 тыс. предложений), а также слесари-инструментальщики, станочники и наладчики (около 41 тыс. позиций).

В топ-3 массовых профессий вошли рабочие пищевой, деревообрабатывающей, текстильной и швейной промышленности (свыше 76 тыс. вакансий), водители (72 тыс.), операторы подвижного оборудования (около 48 тыс.).

Рабочие специальности — набирающий силу тренд на рынке труда, ведь производственный сектор на фоне импортозамещения остается драйвером занятости, отмечают в ведомстве.

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Производство труда: спрос на рабочие специальности превзошел потребность в айтишниках