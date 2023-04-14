Байден назначил Леди Гагу сопредседателем комитета по культуре

Президент США Джо Байден назначил певицу Леди Гагу сопредседателем президентского комитета по культуре и искусству. Об этом в четверг, 13 апреля, сообщила пресс-служба американского лидера.

В заявлении указано, что певица получила за свою карьеру 13 премий «Грэмми» и входит в список наиболее коммерчески успешных исполнительниц за всю историю. Журнал Time включил ее в список 100 наиболее влиятельных людей в мире.



Кроме того, в документе отмечается, что Леди Гага активно занимается благотворительностью и участвует в ряде общественных кампаний.

Комитет создали в 1982 году. Он дает президенту США и высокопоставленным чиновникам рекомендации по проведению политики в сфере культуры. Байден утвердил сопредседателем комитета американского продюсера Брюса Коэна.

Леди Гага активно участвовала предвыборной кампании Байдена в 2020 году, неоднократно выступала на мероприятиях. В январе 2021 года она исполнила гимн США на церемонии инаугурации главы государства.

Ранее, 15 февраля, режиссер фильма «Джокер: Безумие на двоих» Тодд Филлипс опубликовал первый кадр с актрисой и певицей Леди Гагой, исполняющей в картине роль Харли Квинн.



В марте 2021 года Леди Гага стала лауреатом американской музыкальной премии «Грэмми». Она совместно с Арианой Гранде одержала победу в категории «Лучший дуэт / групповое исполнение поп-музыки» с песней Rain On Me.