Физик Оганесян рассказал о влиянии политики на науку

Сложные международные отношения не помогают развитию научного сотрудничества. Но тем не менее ученые продолжают работать в своих лабораториях, пишут научные статьи, которые публикуют западные журналы. Об этом «Известиям» рассказал научный руководитель лаборатории ядерных реакций Объединенного института ядерных исследований (ОИЯИ) академик РАН Юрий Оганесян.

Также он вспомнил, как шла совместная работа с США при получении сверхтяжелых элементов.

«Когда мы получили свои сверхтяжелые элементы, мы работали вместе с американцами очень тесно. Но до этого, я сделал первый шаг, приехал в Калифорнию и предложил им сотрудничество. А вопрос о том, где проводить эти эксперименты, у вас в Беркли или у нас в Дубне мы решим после того, как поймем, где лучше получится. Они сказали: мы едем к вам, нет вопросов. И приехали, мы работали 25 лет. Периодически встречались, обсуждали наши результаты, обсуждали, что дальше. На самом деле всё сработало очень эффективно. Мне показывали статьи из американских газет и журналов, где наша совместная работа приводилась как пример настоящего научного сотрудничества, — поделился ученый.

По его словам, сотрудничество и конкуренция — это две необходимые стороны науки.

Подробнее читайте в эксклюзивном интервью «Известиям»:



«Нельзя требовать от ученых, чтобы они были похожи на всех других»