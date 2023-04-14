Физик Оганесян рассказал об открытии новых химических элементов
Российские ученые работают над получением новых элементов периодической таблицы. Об этом «Известиям» рассказал научный руководитель лаборатории ядерных реакций им. Г.Н. Флерова Объединенного института ядерных исследований Юрий Оганесян.
По его словам, в процессе получения 118-го элемента периодической таблицы — оганесон, который на данный момент считается последним из открытых, ученые думают и о последующих элементах.
«Несмотря на то что была открыта целая плеяда так называемых сверхтяжелых элементов, теперь уже предшественников 119-го и 120-го, продвижение вперед потребовало создания новой лаборатории. Мы начали заниматься этой лабораторией в 2012 году. Ее основная часть уже создана, это фабрика сверхтяжелых элементов. Там мы будем пытаться получить 119-й и 120-й элементы. Сложная работа, требует серьезной технической подготовки, но потихонечку идет», — поделился знаменитый физик.
По его словам, далее идут вопросы, на которые теоретики дают разные ответы. Один из них — сохранится ли периодичность у самых тяжелых элементов? Будут ли они вписываться в существующую таблицу?
«Есть разные суждения, но, по-видимому, таблица действительно будет меняться. Существует несколько сценариев этих изменений. Какой из них близок к реальному — дело будущего. Синтезировать новые элементы один за другим и увидеть это в эксперименте не скоро получится. Другое дело, и это вторая часть нашей программы, в недавно открытых сверхтяжелых элементах это уже, быть может, проявляется. Здесь тоже непросто, но синтез новых изотопов сверхтяжелых элементов и изучение их физических и химических свойств — реальное дело», — добавил Оганесян.
Также ученые ОИЯИ начали повторение своих же химических экспериментов с элементом 112.
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