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Физик Оганесян рассказал об открытии новых химических элементов

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Фото: ТАСС/Юрий Машков
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Российские ученые работают над получением новых элементов периодической таблицы. Об этом «Известиям» рассказал научный руководитель лаборатории ядерных реакций им. Г.Н. Флерова Объединенного института ядерных исследований Юрий Оганесян.

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По его словам, в процессе получения 118-го элемента периодической таблицы — оганесон, который на данный момент считается последним из открытых, ученые думают и о последующих элементах.

«Несмотря на то что была открыта целая плеяда так называемых сверхтяжелых элементов, теперь уже предшественников 119-го и 120-го, продвижение вперед потребовало создания новой лаборатории. Мы начали заниматься этой лабораторией в 2012 году. Ее основная часть уже создана, это фабрика сверхтяжелых элементов. Там мы будем пытаться получить 119-й и 120-й элементы. Сложная работа, требует серьезной технической подготовки, но потихонечку идет», — поделился знаменитый физик.

По его словам, далее идут вопросы, на которые теоретики дают разные ответы. Один из них — сохранится ли периодичность у самых тяжелых элементов? Будут ли они вписываться в существующую таблицу?

«Есть разные суждения, но, по-видимому, таблица действительно будет меняться. Существует несколько сценариев этих изменений. Какой из них близок к реальному — дело будущего. Синтезировать новые элементы один за другим и увидеть это в эксперименте не скоро получится. Другое дело, и это вторая часть нашей программы, в недавно открытых сверхтяжелых элементах это уже, быть может, проявляется. Здесь тоже непросто, но синтез новых изотопов сверхтяжелых элементов и изучение их физических и химических свойств — реальное дело», — добавил Оганесян.

Также ученые ОИЯИ начали повторение своих же химических экспериментов с элементом 112.

Подробнее читайте в эксклюзивном интервью «Известиям»:

«Нельзя требовать от ученых, чтобы они были похожи на всех других»

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