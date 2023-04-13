В подмосковной Истре в лесу нашли гранатомет

В подмосковной Истре в лесу найден гранатомет, сообщает источник «Известий» 13 апреля.

Ящик с оружием был обнаружен в районе СНТ «Квант» в деревне Деньково. На месте работают сотрудники правоохранительных органов.

8 апреля правоохранители изъяли у московского врача-стоматолога шесть винтовок разных видов и предмет, похожий на автомат Дегтярева. Во время следственных действий в квартире также обнаружили четыре винтовки «Маузер», винтовку Мосина и множество другого оружия времен Второй мировой войны.