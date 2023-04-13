В МВД объяснили увеличение штата полиции и спецполков проведением СВО

Увеличение штата полков полиции и спецподразделения «Гром» связано с проведением специальной военной операции (СВО) по защите Донбасса. Об этом 13 апреля сообщили «Известиям» в пресс-службе МВД РФ.

Отмечается, что вопрос комплектования тех или иных подразделений МВД диктуется оперативной обстановкой, связанной со СВО, так как в боевых действиях принимают участие в том числе и сотрудники ведомства.

Ранее в Сети появились сообщения об увеличении штатной численности полков полиции и «Грома».