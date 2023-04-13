Автодилер рассказал о популярных автомобилях среди облагаемых налогом на роскошь

Среди автомобилей премиум-сегмента, облагаемых налогом на роскошь, наиболее продаваемым в I квартале 2023 года стал кроссовер BMW X5, рассказали «Известиям» 13 апреля в пресс-службе ГК «Автодом».

«На его долю пришлось 5,1% всех авто с пробегом премиум-сегмента в категории до трех лет», — уточнили там.

В то же время, по статистике компании, доля седанов BMW пятой серии составила 4,4%, а Mercedes-Benz E-Class — 4,2%.

«На российском рынке популярность кроссоверов выше, чем седанов. Причина заключается в традиционно высоком спросе на внедорожные автомобили с пробегом, которые, в частности, используются и для поездок за город», — отметили в пресс-службе ГК «Автодом».

Ранее в этот день Минпромторг опубликовал список машин, владельцы которых будут платить налог на роскошь за 2023 год. В перечне 449 моделей, среди которых 275 — стоимостью от 10 до 15 млн рублей, выпущенных не более 10 лет назад, и 174 — дороже 15 млн рублей, чей возраст не превышает 20 лет. Федеральная налоговая служба (ФНС) отметила, что граждане получат налоговые уведомления, при этом оплата должна быть произведена не позднее 2 декабря 2024 года.

29 марта ФНС сообщала, что с 1 января 2025 года владельцы электромобилей в Москве будут платить транспортный налог.