В Турции зафиксировали два новых землетрясения магнитудой 3,6 и 4,3
Два землетрясения магнитудой более 3,5 произошли в Турции, на юго-востоке страны, сообщило управление по ликвидации последствий стихийных бедствий AFAD.
В турецком городе Малатья толчки достигали магнитуды 3,6, в то время как в провинции Адыяман магнитуда составила 4,3.Очаги землетрясения залегали на глубине 11 км и 7 км соответственно.
Подробности о разрушениях и пострадавших неизвестны.
Ранее, 11 апреля, сообщалось о землетрясении магнитудой 4,3 на границе Турции и Ирана. Отмечается, что в эпицентре стихии магнитуда достигала 5–6 баллов.
7 апреля землетрясение магнитудой 4,7 произошло в восточной части Турции, в 18 км от города Бингель, где проживают 80,5 тыс. человек. Очаг залегал на глубине 10 км.
Землетрясения различной мощности проходят в Турции с февраля. В начале месяца разрушительные землетрясения магнитудой 7,7 и 7,6 произошли на юго-востоке страны вблизи сирийской границы. Тогда число жертв землетрясений в Турции превысило 50 тыс. человек, пострадало более 107 тыс. человек. В Сирии погибло свыше 5,8 тыс. человек.
После этого в регионе повторялись новые толчки, имевшие меньшую магнитуду.