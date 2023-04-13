Реклама
Прямой эфир
Туризм
Курортный поселок Шерегеш в Кузбассе получит статус города
Спорт
Теннисист Рублев победил Хачанова в матче третьего круга АТР «Мастерс»
Общество
В Петербурге возбудили уголовное дело после стрельбы в школе
Мир
Байден сообщил о приближении к раскрытию дела об утечке материалов Пентагона
Мир
СМИ узнали о слежке Вашингтона за генсеком ООН
Общество
Суд освободил из-под стражи осужденного после пожара в «Зимней вишне» Генина
Спорт
Международный союз триатлона допустил россиян до соревнований
Мир
МИД РФ указал на рост антизападных настроений у молодежи в Африке
Мир
Китай ввел санкции против члена палаты представителей США Маккола
Мир
Сотни активистов заняли здание LVMH в Париже
Армия
Российские войска на донецком направлении уничтожили до 300 боевиков ВСУ за сутки
Политика
Госдума приняла закон о повышении штрафов за продажу сигарет и вейпов детям
Происшествия
Подросток открыл стрельбу из пневматического пистолета в школе в Санкт-Петербурге
Сюжет:

В Турции зафиксировали два новых землетрясения магнитудой 3,6 и 4,3

0
Фото: ТАСС/Zuma
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Два землетрясения магнитудой более 3,5 произошли в Турции, на юго-востоке страны, сообщило управление по ликвидации последствий стихийных бедствий AFAD.

В турецком городе Малатья толчки достигали магнитуды 3,6, в то время как в провинции Адыяман магнитуда составила 4,3.Очаги землетрясения залегали на глубине 11 км и 7 км соответственно.

Подробности о разрушениях и пострадавших неизвестны.

Сдвиг на фазе: в каких странах могут произойти следующие землетрясения
Медленно стихающая сейсмическая активность в Турции и Сирии угрожает соседним регионам

Ранее, 11 апреля, сообщалось о землетрясении магнитудой 4,3 на границе Турции и Ирана. Отмечается, что в эпицентре стихии магнитуда достигала 5–6 баллов.

7 апреля землетрясение магнитудой 4,7 произошло в восточной части Турции, в 18 км от города Бингель, где проживают 80,5 тыс. человек. Очаг залегал на глубине 10 км.

Землетрясения различной мощности проходят в Турции с февраля. В начале месяца разрушительные землетрясения магнитудой 7,7 и 7,6 произошли на юго-востоке страны вблизи сирийской границы. Тогда число жертв землетрясений в Турции превысило 50 тыс. человек, пострадало более 107 тыс. человек. В Сирии погибло свыше 5,8 тыс. человек.

После этого в регионе повторялись новые толчки, имевшие меньшую магнитуду.

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023