В Турции произошло землетрясение магнитудой 4,7

Землетрясение магнитудой 4,7 произошло в пятницу, 7 апреля, в восточной части Турции, передал Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр.

Эпицентр стихии располагался в 18 км к северу от города Бингёль, где проживают 80,5 тыс. человек. Очаг залегал на глубине 10 км.

«Параметры источника проверены сейсмологом», — говорится в сообщении.

Информации о пострадавших и разрушениях нет.

Еще одно землетрясение магнитудой 4,2 в Турции было зафиксировано в ночь на 2 апреля. Так, сейсмическая активность была зарегистрирована в 0:24 в районе Ихсангази провинции Кастамону в северной части страны. Очаг залегал на глубине почти 11,83 км.

С февраля в стране происходят землетрясения, различные по мощности. В начале месяца разрушительные землетрясения магнитудой 7,7 и 7,6 произошли на юго-востоке страны вблизи сирийской границы. Тогда число жертв землетрясений в Турции превысило 50 тыс. человек, пострадало более 107 тыс. человек. В Сирии погибло свыше 5,8 тыс. человек.

После этого в регионе повторялись новые толчки, но имевшие меньшую магнитуду.

Президент республики Реджеп Тайип Эрдоган в середине марта пообещал за год восстановить инфраструктуру пострадавших регионов. Согласно информации министерства финансов и казначейства Турции, ущерб от февральских землетрясений превысил $105 млрд.