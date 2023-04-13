Юрист рассказал о процедуре дарения имущества супругу

Юрист Василий Воробьев в четверг, 13 апреля, рассказал «Известиям» о процедуре переоформления имущества на супруга.

Как отметил эксперт, процедура дарения недвижимости мужу/жене или близким родственникам — это достаточно простой процесс, если речь идет о едином неделимом объекте, например, доме, квартире или земельном участке.

«В таком случае составляется договор, в котором указываются все характеристики объекта и паспортные данные обеих сторон. Данный договор регистрируется в Росреестре через МФЦ. В ходе регистрации обязательно уплачивается госпошлина в размере 2 тыс. рублей. Вся процедура регистрации в Росреестре занимает около семи дней», — подчеркнул Воробьев.

Говоря о дарении доли квартиры, юрист отметил, что подобная процедура всегда проходит с помощью нотариуса — им составляется договор и он же подписывает сделку. Оплачивается договор пропорционально кадастровой стоимости имущества.



Что касается дарения автотранспортных средств, то в этом случае договор также подлежит государственной регистрации, только в органах ГИБДД. При этом договор может быть заключен в любых удобных условиях. В ГИБДД должен явиться только новый собственник автомобиля, он же может поставить машину на учет в любое удобное ему время. Процедура регистрации в ГИБДД занимает в среднем около одного дня, заметил юрист.

Ранее, 27 октября, в Федеральной нотариальной палате рассказали, что муж и жена по закону могут требовать друг от друга финансовой поддержки — во время брака и даже после его расторжения. У тех, кто «не сходил в загс», права на алименты нет. Но в данном случае речь идет именно о содержании партнера, а не ребенка.