«Доктор» с экрана: вышел последний фильм с Сергеем Пускепалисом

Главная новинка предстоящего уикенда — драма «Доктор», главную роль в которой исполнил Сергей Пускепалис, погибший в прошлом году в ДТП. Среди отечественных новинок также «Волны» с Владиславом Абашиным и Викторией Толстогановой в главных ролях и «Русский крест» с Михаилом Пореченковым. Выходят в прокат и зарубежные картины — эротический триллер «Звезды в полдень», который стал лауреатом 75-го Каннского фестиваля, и продолжение нашумевшего китайского блокбастера «Блуждающая Земля». «Известия» рассказывают, что стоит посмотреть в кино в конце недели.

«Доктор»

18+

Режиссер: Артем Темников. В ролях: Сергей Пускепалис, Ольга Цирсен, Игорь Черневич, Денис Логинов, Вероника Устимова, Роман Коноплев, Елена Сусанина, Татьяна Гришкова, Татьяна Коровина, Анна Бегунова

Фильм снят по мотивам романа Марии Ануфриевой «Доктор Х и его дети». В съемках принимали участие подопечные детских домов Ярославля и Переславля-Залесского. А главную роль в драме исполнил Сергей Пускепалис. Это одна из последних картин с его участием. Актер скончался в автокатастрофе осенью 2022 года. Премьера ленты приурочена ко дню его рождения — 15 апреля артисту исполнилось бы 57 лет.

В картине он сыграл талантливого психиатра Ивана Христофорова, который пытается помочь пациентам психоневрологического отделения для подростков. Однажды едва не гибнет один из них. По версии взрослых, по ночам дети играют в опасную игру с удушением. Врачу предстоит разобраться во всем и спасти их души. Ради этого он готов пожертвовать всем.

«Волны»

16+

Режиссер: Михаил Брашинский. В ролях: Владислав Абашин, Виктория Толстоганова, Егор Попов, Ирина Бразговка, Сергей Уманов, Александр Шепс, Ксения Орлова, Роман Радов, Алексей Багдасаров, Дарья Сергеева

Антиутопия от режиссера и бывшего кинокритика Михаила Брашинского, известного по зомби-хоррору «Шопинг-тур». Работу над сценарием фильма «Волны» он начал еще в 2010 году, а закончил — в 2018-м. Главные роли в ленте исполнили Владислав Абашин и Виктория Толстоганова.

После трагической смерти жены главный герой Олег решает оставить прежнюю жизнь — дом, работу. Без документов и телефона он отправляется куда глаза глядят и в итоге попадает в секту. Обитатели странной общины, которая скрыта от посторонних в лесу, верят в существование неких «волн», которые могут привести к бессмертию, и ищут смыслы, которые с трудом пытается постичь и главный герой.

«Русский крест»

12+

Режиссер: Эдуард Бояков. В ролях: Михаил Пореченков, Полина Чернышова, Юрий Кузнецов, Дмитрий Блохин, Елена Коробейникова, Ирина Архипова, Екатерина Дар, Вероника Вернадская, Михаил Сиворин, Валентин Климентьев

Картина снята по одноименному произведению поэта Николая Мельникова, а жанр ее создатели определяют как фильм-поэму — диалоги персонажей звучат в стихах. Режиссером выступил Эдуард Бояков (основатель фестивалей «Золотая маска», «Традиция», создатель театров «Практика», «Политеатр», бывший худрук МХАТ имени Горького (2018–2021), худрук Нового театра). А главную роль исполнил Михаил Пореченков. Съемки проходили в селе Бабье и городе Торжок Тверской области, а также в Московской области.

В центре сюжета — обыкновенный русский человек Иван Росток. Он оказался на самом дне, но раскаялся в своих поступках и смог духовно возродиться. Иван обрел веру после того, как ему во сне явился святой Георгий и указал путь. Вместе с односельчанами он собирается восстановить разрушенный в советское время деревенский храм.

«Звезды в полдень»

18+

Режиссер: Клер Дени. В ролях: Джо Элвин, Маргарет Куэлли, Бенни Сэфди, Дэнни Рамирес, Ник Романо, Стефан Проаньо, Моника Бартоломью, Карлос Беннетт, Себастьян Донозо, Гектор Морено

Еще одна новинка, в основе которой литературное произведение. «Звезды в полдень» — экранизация одноименного романа писателя Дениса Джонсона. Картина получила Гран-при 75-го Каннского фестиваля. Сняла ее легенда кино, французский режиссер Клер Дени, известная по фильмам «Шоколад», «Белый материал», «Высшее общество» и другим. Главные роли в картине исполнили Джо Элвин («Фаворитка») и молодая американская актриса Маргарет Куэлли — дочь знаменитой Энди МакДауэлл («День сурка»). Фильмография у самой Куэлли уже внушительная. Она известна зрителю, например, по фильму «Однажды в Голливуде», сериалу «Уборщица. История матери-одиночки».

«Звезды в полдень» — история об американской журналистке Триш, которая застряла в Никарагуа в разгар ковида и политического кризиса. Чтобы выкарабкаться, она готова спать с мужчинами за деньги. Сначала с местным офицером, а потом с загадочным англичанином Дэниэлом, которого встречает в баре и в которого вскоре влюбляется. Триш надеется, что новый знакомый решит ее проблемы, но спустя время понимает, что он может быть еще в большей беде, чем она. В итоге парочке приходится пуститься в бега.

«Блуждающая Земля 2»

16+

Режиссер: Франт Гво. В ролях: Джеки У, Энди Лау, Ли Сюэцзянь, Ша И, Нин Ли, Ван Чжи, Чжу Яньманьцзы, Энди Френд, Тун Лия, Зина Блахусова

«Блуждающая Земля 2» — приквел нашумевшего китайского фантастического блокбастера 2019 года. На родине он стал хитом — занял пятую строчку в рейтинге самых кассовых китайских фильмов, а в мировом прокате заработал около $700 млн. В России премьера продолжения приурочена ко Дню космонавтики.

В оригинальной истории человечество оказывается на грани глобальной катастрофы: солнце угасает и увеличивается. Это ведет к тому, что через 100 лет оно поглотит планету. Единственный шанс на спасение — поиск нового дома. Люди строят огромные двигатели, которые должны сдвинуть Землю и унести за пределы Солнечной системы.

Приквел рассказывает о событиях, которые произошли до всего этого. Ученые уже знают об опасности светила и хотят изменить орбиту Земли, но им мешают террористы, которые уверены, что путь к спасению людей заключается в цифровом бессмертии. Действия экстремистов ставят под угрозу тестирование двигателей и судьбу человечества.

Вторая часть фильма уже заработала $600 млн, и уже известно о планах выпустить третью.