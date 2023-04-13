Теннисист Рублев победил Хачанова в матче третьего круга АТР «Мастерс»

Российский теннисист Андрей Рублев в четверг, 13 апреля, одержал победу над соотечественником Кареном Хачановым в матче третьего круга турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР) серии «Мастерс» в Монте-Карло и вышел в четвертьфинал.

Игра завершилась со счетом 7:6 (7:4), 6:2.

Как передает «Спорт-Экспресс», Рублев четыре раза подал навылет, не совершил ни одной двойной ошибки и реализовал три брейк-пойнта из трех.

Хачанов, в свою очередь, сделал два эйса, совершил одну двойную ошибку и реализовал один брейк-пойнт.

В четвертьфинале Рублев встретится с немецким теннисистом Яном-Леннардом Штруффом.

Накануне, 12 апреля, россиянин Даниил Медведев вышел в третий круг турнира ATP в Монте-Карло, обыграв итальянца Лоренцо Сонего со счетом 6:3, 6:2. В следующем матче он сыграет с представителем Германии Александром Зверевым.

2 апреля Медведев стал победителем теннисного турнира серии «Мастерс» в Майами. В финале он обыграл итальянца Янника Синнера. Матч завершился со счетом 7:5, 6:3.