Водитель авто сбил девочку-велосипедистку в Волгограде и скрылся

В Краснооктябрьском районе Волгограда неизвестный автомобилист сбил 12-летнюю девочку и скрылся с места происшествия. Об этом сообщает региональное ГУ МВД России.

Авария произошла вечером 12 апреля на улице Никопольская. По предварительным данным, напротив дома № 22 неизвестный автомобилист допустил наезд на 12-летнюю велосипедистку, после чего скрылся с места происшествия.

Девочка получила различные травмы, уточняет ИА «НовостиВолгограда.ру». Ее госпитализировали в медучреждение.

Сотрудники правоохранительных органов сейчас разыскивают водителя авто.

26 марта в селе Устиново Челябинской области водитель автомобиля «УАЗ» сбил семилетнюю девочку на велосипеде и скрылся с места ДТП. Позже выяснилось, что автомобилист был пьян.