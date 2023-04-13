В 2023 году объем поставок ключевой сельхозпродукции вырастет на 53,5%
В этом году экспорт российского зерна увеличится до 58,5 млн т, в том числе 48 млн т пшеницы. По сравнению с предыдущим периодом объем поставок ключевой сельхозпродукции вырастет на 53,5%. Также эксперты прогнозируют хороший экспортный потенциал и в следующем году, передает телеканал «Известия». Российские поставщики планируют наращивать собственный грузовой флот.
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