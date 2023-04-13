В 2023 году объем поставок ключевой сельхозпродукции вырастет на 53,5%

В 2023 году объем поставок ключевой сельхозпродукции вырастет на 53,5%

2023-04-13 15:21:39

2023-04-13 15:21:39

2023-04-13 15:21:39

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