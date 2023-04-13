Ну что, красивая: как менялась внешность Мадонны

Британские таблоиды сообщили, что певица Мадонна собирается избавиться от искусственных изменений своей внешности и вернуться к естественному облику. Однако специалисты в области пластической хирургии выразили сомнения в осуществимости такого намерения. Как менялась родившаяся в 1958 году поп-звезда на протяжении своей карьеры — в фотогалерее «Известий»