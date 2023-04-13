Ну что, красивая: как менялась внешность Мадонны

Британские таблоиды сообщили, что певица Мадонна собирается избавиться от искусственных изменений своей внешности и вернуться к естественному облику. Однако специалисты в области пластической хирургии выразили сомнения в осуществимости такого намерения. Как менялась родившаяся в 1958 году поп-звезда на протяжении своей карьеры — в фотогалерее «Известий»
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Фото: Global Look Press/ZUMA Press
В 80-е певица вовсю эксплуатировала образ «материальной девушки», меркантильной городской авантюристки
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Фото: Getty Images/Sonia Moskowitz
К началу 90-х Мадонна стала роковой блондинкой в духе культовых героинь 50-х, от Мэрилин Монро и Ланы Тернер до Эвы Перон
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Фото: Getty Images/Ron Galella
Альбомом 1997 года Ray Of Light Мадонна вывела в мейнстрим техно-музыку, а сама преобразилась в психоделическую хиппи-диву
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Фото: Getty Images/Frank Micelotta
На пятом десятке во внешности певицы все отчетливее стали заметны следы вмешательства хирургов
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Фото: Global Look Press/ZUMA Press/Armando Gallo
Тем не менее, в начале столетия Мадонна все еще сохраняла естественные черты лица
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Фото: Getty Images/Frank Micelotta
20 лет назад Мадонна даже появлялась перед публикой почти без макияжа
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Фото: Global Look Press/face to face
Так выглядела певица в 2005 году на презентации своей детской книги «Лотса тугой Кошель»
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Фото: Global Look Press/ZUMA Press/Nancy Kaszerman
В начале 2010-х Мадонна внезапно «помолодела»: исчезли морщины, губы стали полнее
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Фото: REUTERS/Carlo Allegri
К середине прошлого десятилетия последствия использования ботокса и филлеров становились во внешности звезды все очевиднее
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Фото: Getty Images/Mike Coppola
Мадонна на бале Музея Метрополитен в 2016 году
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Фото: Global Look Press/face to face
Одновременно с экспериментами над внешностью Мадонна увлеклась молодежными марками одежды
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Фото: Global Look Press/face to face
К концу десятилетия певица уже мало напоминала саму себя
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Фото: Global Look Press/ZUMA Press/Nancy Kaszerman
Блогеры и журналисты начали обращать внимание на неадекватные изменения внешности поп-звезды
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Фото: Global Look Press/face to face
По мнению специалистов, теперь вернуть прежние черты 64-летней певице уже вряд ли возможно
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Фото: Getty Images/Frazer Harrison
В 2023 году Мадонна, как отметили британские таблоиды, выглядит, как минимум, странно, а то и пугающе
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