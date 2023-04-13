Прокуроры проводят проверку после драки в школе Хабаровска
В школе № 46 Хабаровска прокуратура проводит проверку после появления в соцсетях информации о том, что учащийся этой школы наносит телесные повреждения своим одноклассникам.
В частности, надзорное ведомство намерено установить, как соблюдаются права несовершеннолетних. Деятельности должностных лиц школы, органов системы профилактики безнадзорности и правонарушений дадут правовую оценку, пишет ИА AmurMedia.
Ранее, 13 апреля, сообщалось, что виновный в убийстве девяти человек в казанской гимназии № 175 Ильназ Галявиев решением Верховного суда Татарстана приговорен к пожизненному лишению свободы. Сам он просил суд не отправлять его в тюрьму и заявлял, что постарается возместить потерпевшим все иски.