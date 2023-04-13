В Сбербанке раскрыли объемы кредитования малого бизнеса в Крыму

После того, как Сбербанк начал обсуживать юрлиц в Крыму, представители малого бизнеса и микробизнеса оформили кредиты на сумму свыше 230 млн рублей. За это время в общей сложности более 400 предпринимателей открыли в банке расчетный счет, говорится в сообщении кредитной организации.

Как рассказали в пресс-службе Сбербанка, для «повышения доступности кредитования» была достигнута договоренность о том, чтобы Крымский гарантийный фонд предоставлял поручительство по кредитным сделкам жителям республики.

По словам зампреда правления банка Анатолия Попова, «Крымский гарантийный фонд может выдать предпринимателю поручительство в размере до 70% от объема финансирования в сумме до 50 млн рублей на заемщика». «В результате предприятие получит кредит, даже если у него не хватает залога. Так что подписанное нами соглашение ― важный драйвер развития экономики региона», — подчеркнул Попов.

Сбербанк объявил о начале работы в Крыму в январе этого года. Первые банкоматы появились в Севастополе, Симферополе, Ялте и в селе Оползневое. В марте «Сбер» начал работать с юридическими лицами полуострова. В настоящее время клиентами банка стали более 3,5 тыс. предпринимателей в Севастополе и Крыму.