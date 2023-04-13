На руднике в Мурманской области спустят лавину
На территории Росвумчоррского рудника в окрестностях Кировска Мурманской области принудительно спустят лавину. Работы по воздействию на снежный покров начнутся днем в четверг, 13 апреля.
Начать спуск снежной массы планируется в 15 часов в лавинном очаге Каменистый, рассказали в единой дежурной диспетчерской службе города.
Во время работ находиться в опасной зоне запрещено, отмечает ИА «Би-порт».
Ранее в марте сообщалось, что россиянин погиб в результате схода лавины на горнолыжном курорте в Швейцарии. После обнаружения тела 58-летнего погибшего поисковая операция продолжалась еще какое-то время, чтобы убедиться в отсутствии других жертв.