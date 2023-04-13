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В Роспотребнадзоре оценили опасность «нового» вируса Хасеки

Роспотребнадзор: вирус Хасеки протекает легко и напоминает простуду
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Фото: ТАСС/Валерий Матыцин
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Обнаруженный в России вирус Хасеки, которым можно заразиться при укусе клеща, нельзя назвать новым — он был выявлен в Китае более пяти лет назад. А вызванная им болезнь протекает легко и напоминает простуду, рассказали «Известиям» 13 апреля в пресс-службе Роспотребнадзора.

Как отметили в ведомстве, вирус находят в клещах не только в странах Азии, но и в Европе. В России были выявлены немногочисленные случаи заражения, подтвержденные в результате исследований, проведенных государственным научным центром вирусологии и биотехнологии «Вектор».

«Исследования «Вектора» показывают, что болезнь, вызванная вирусом, протекает легко и в целом напоминает простуду. Угрозы для эпидблагополучия населения этот вирус не представляет», — говорится в сообщении Роспотребнадзора.

Говоря о способах профилактики, в ведомстве рассказали, что они такие же, как и в случае с другими заболеваниями, передающимися клещами. В частности, необходимо выбирать светлую одежду с длинными рукавами и штанами «в пол» и пользоваться специальными репеллентами, отпугивающими клещей. Также рекомендуется не ложиться на траву, а после прогулки осматривать себя и своих близких.

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Ранее, 3 апреля, заместитель директора департамента методологии и андеррайтинга личного страхования «Росгосстраха» Ольга Купцова рассказала «Известиям», что нужно делать в случае укуса. После посещения парков, леса, зон отдыха нужно всегда осматривать себя на наличие этих насекомых.

Если человек обнаружил на себе клеща, нужно сначала при возможности аккуратно извлечь насекомое и обработать место укуса антисептиком, а насекомое следует обязательно сохранить.

После этого необходимо как можно быстрее обратиться в поликлинику. Лечение человека, которого укусил клещ, надо начать не позднее 72 часов с момента контакта с насекомым.

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