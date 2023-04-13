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Стала известна программа столичных культурных площадок в рамках Дней наследия

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Фото: РИА Новости/Кирилл Каллиников
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Московские музеи, выставочные залы, парки и библиотеки подготовили программу в рамках Дней исторического и культурного наследия. С 16 по 30 апреля пройдет более 200 мероприятий, рассказала заммэра Наталья Сергунина.

«Дни исторического и культурного наследия традиционно популярны у горожан. Только на апрель в учреждениях культуры запланировано больше 200 мероприятий. Всех желающих приглашают на экскурсии, концерты, кинопоказы, лекции искусствоведов, историков и краеведов», — отметила Сергунина.

16 апреля экскурсии запланированы в музее-заповеднике «Коломенское», в Петровском путевом дворце, в мэрии Москвы и Мосгордуме.

В тот же день гостей Дома Гоголя приглашают пройтись от памятника писателю на Никитском бульваре до Дома-музея Марины Цветаевой, а посетителям Музея Владимира Маяковского предлагают исследовать улицы и переулки, которые сохранили память о литераторе. В Музее Сергея Есенина покажут музыкально-литературный спектакль «Серебряный ветер», посвященный поэту.

В галерее «Загорье» пройдет показ мультипликационных картин: «Тебе, Москва», «Детство Ратибора», «Сказ о Евпатии Коловрате», «Лебеди Непрядвы», «Легенда о старом маяке» и «Главный Звездный». В музее-усадьбе «Кусково» проведут творческие мастер-классы для детей; там же состоится концерт молодежной филармонии.

16 апреля посетителей парка «Северное Тушино» приглашают в Музей истории Военно-морского флота, где расскажут, почему столицу называют портом пяти морей. 18, 19 и 22 апреля в Лианозовском парке, парках «Красная Пресня» и «Фили» состоятся исторические экскурсии, а в ландшафтном парке «Митино» 30 апреля пройдет занятие «Юный археолог. Первые раскопки».

Посетить все мероприятия можно бесплатно, однако требуется предварительная регистрация.

С 2018 года в столице реализуется программа «Мой район». Она предполагает развитие всех 146 районов и поселений Москвы. На основе пожеланий жителей благоустраиваются улицы и парковые зоны, ремонтируются и переоснащаются социальные и медицинские учреждения, появляются новые культурные пространства и спортивные площадки.

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