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Пассажир вертолета Ми-8 рассказал о запахе керосина в салоне уже при посадке

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Фото: авиакомпания «Полярные авиалинии»
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Житель поселка Черский Никита Зимов, который летел домой на борту вертолета Ми-8 авиакомпании «Полярные авиалинии», рассказал в четверг, 13 апреля, о случившемся на борту.

«11 апреля этого года летели по маршруту Среднеколымск – Черский на вертолете Ми-8. При посадке в вертолет почувствовали сильный запах керосина, но пассажиры подумали, что, возможно, была заправка и выветрится по ходу движения. Однако в течение всего полета запах был достаточно сильный и не пропадал, а где-то с середины полета часть пассажиров — три человека — выяснили, что они сидели на сидушке, которая была пропитана керосином», — рассказал мужчина в беседе с телеканалом «Звезда».

По словам Зимова, вещи этих людей пропитались топливом, они получили химические ожоги. При посадке он сам получил свою сумку из багажного отделения, которая была «вся полностью пропитана керосином, и вещи были испорчены».

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Ранее в этот день сообщалось, что 11 апреля три пассажира получили химические ожоги при посадке вертолета Ми-8 в Якутии. Всего на борту вертолета находились 22 человека, пишет «Ридус».

Согласно информации авиакомпании, возможной причиной инцидента стало попадание авиакеросина на сиденья в результате перепада температур и выхода топлива через дренаж.

По данным транспортной прокуратуры, за медицинской помощью обратились три пассажира. Они получили химический ожог 1–2-й степени в подколенных областях.

Северо-Восточное линейное управление МВД России проводит процессуальную проверку на транспорте, сообщает телеканал «360».

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