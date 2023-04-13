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В Подольске задержан бросивший петарду в доску почета мужчина

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
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Мужчина в балаклаве и камуфляжной одежде облил горючей жидкостью доску почета администрации города Подольска Московской области, после чего бросил в нее петарду. Как сообщила 13 апреля начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова, злоумышленник задержан.

Известно, что нарушителем оказался 42-летний житель Люберец. В результате действий мужчины на стенде повреждены две фотографии.

«Полицейские установили личность подозреваемого и задержали его по месту временного проживания в частном доме, расположенном в деревне Зыкеево», — рассказала представитель МВД журналистам.

Она также добавила, что при осмотре жилища задержанного были изъяты бутылки с зажигательной смесью, пиротехнические изделия и одежда, в которой задержанный совершил преступление. Кроме этого в двух комнатах правоохранители обнаружили теплицы для выращивания конопли.

В результате было изъято 22 горшка с растениями и более 1 кг марихуаны. В отношении злоумышленника возбуждены уголовные дела по ст. 214 Уголовного кодекса (УК) РФ (вандализм), ст. 30 УК РФ (приготовление к преступлению), ст. 228.1 УК РФ (незаконное производство наркотиков). Он арестован.

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Ранее, 15 марта, Второй Западный окружной военный суд приговорил к 13 годам лишения свободы Кирилла Бутылина, бросившего «коктейль Молотова» в здание военкомата в подмосковных Луховицах. Приговор был вынесен в совокупности по трем статьям УК РФ. Фигуранта обвинили в совершении теракта, вандализме и публичных призывах к терроризму.

Позже, 27 марта, сообщалось, что в Московской области правоохранители изъяли около 200 кг марихуаны, выращенной на подпольной плантации. Как рассказала официальный представитель МВД России Ирина Волк, подозреваемый в изготовлении наркотика был задержан. Им оказался гражданин одной из азиатских стран.

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