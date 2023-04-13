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Треш-стримершу из Красноярска арестовали за издевательства над ребенком

Суд Красноярска арестовал на два месяца треш-стримершу за издевательства над ребенком
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Фото: Прокуратура Красноярского края
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Октябрьский районный суд Красноярска арестовал на два месяца стримершу Нину Полянскую, которая выложила в интернет видео, на котором издевалась над сыном с инвалидностью. Об этом 13 апреля сообщила прокуратура Красноярского края.

Проверка показала, что семья, состоящая из матери и двоих детей, третий год стоит на учете в органах системы профилактики из-за неисполнения женщиной родительских обязанностей. Она несколько раз привлекалась к административной ответственности за крики из квартиры и оставление детей без присмотра.

Отмечается, что в 2021 году Полянскую уже ограничивали в родительских правах в отношении старшего сына, однако позже они были восстановлены. Прокурорская проверка выявила нарушения в деятельности профилактических органов, работавших с семьей.

«В настоящее время оба ребенка изъяты из семьи. Органами опеки готовится исковое заявление о лишении женщины родительских прав», — говорится в публикации прокуратуры края.

Суд также принял решение арестовать женщину на два месяца, до 10 июня.

Ранее в Сети появилось видео, в котором Полянская оскорбляет своего сына-инвалида, издевается над ним и угрожает избить. На протяжении всего ролика мальчик плачет и кричит.

Подобный контент регулярно появлялся в соцсетях стримерши. В своих видео она срывалась и кричала на детей, старшему из которых четыре года, а младшему — год. Кроме того, однажды она позировала перед камерой без одежды, в то время как рядом находился один из ее сыновей.

В отношении женщины возбуждено уголовное дело по ч. «г» ст. 2 117 УК РФ («Истязание несовершеннолетнего, находящегося в беспомощном состоянии»). Ей грозит до семи лет колонии. Дальнейшая судьба детей Полянской и ход расследования находятся на контроле прокуратуры Красноярского края и главы Следственного комитета России Александра Бастрыкина.

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Треш-стримеров будут активнее выявлять и привлекать к уголовной ответственности

Ранее, 7 апреля, суд вынес решение в отношении треш-блогера Дмитрия Серова, проживающего в Ивановской области, арестовав его на два месяца — до 5 июня. Днем ранее в отношении него возбудили уголовное дело после публикации им видео с издевательствами над дочерью.

4 апреля стало известно о проекте закона, согласно которому распространение в Сети треш-стримов с участием несовершеннолетних может повлечь для виновных лиц наказание до двух лет колонии.

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