Суд арестовал треш-блогера Серова до 5 июня

Суд вынес решение в отношении треш-блогера Дмитрия Серова, проживающего в Ивановской области, арестовав его на два месяца — до 5 июня. Об этом 7 апреля сообщил корреспондент «Известий» из зала суда.

Ранее, 6 апреля, Следственный комитет (СК) РФ возбудил против 33-летнего треш-блогера уголовное дело по п. «г» ч. 2 ст. 117 УК РФ («Истязание в отношении несовершеннолетнего») после публикации им видео, где во время стрима Серов издевался над дочерью. В этот же день мужчина был задержан.

По информации источника «Известий», Серов ранее был судим за изнасилование, совершенное в 2006 году.

В этот же день стало известно о проекте закона, согласно которому распространение в Сети треш-стримов с участием несовершеннолетних может повлечь для виновных лиц наказание до двух лет колонии.

Ранее, 30 марта, в поле зрения правоохранительных органов попал треш-стример Стасик Кудрявый (Станислав Базаров) за осквернение иконы. Блогер помочился на изображение на иконе, назвав мочу святой водой.

По факту произошедшего следствие возбудило два уголовных дела — об оскорблении чувств верующих и распространении порнографии. 30 марта его задержали в аэропорту при попытке покинуть Россию. Стример был заключен под стражу на два месяца 3 апреля.