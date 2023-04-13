Реклама
Прямой эфир
Интернет и технологии
Apple отказалась от закупок вольфрама и золота из России
Общество
ФСБ назвала спецслужбы Украины организаторами убийства Татарского
Экономика
Wildberries утвердил новые предложения инициативной группы партнеров ПВЗ
Мир
Товарооборот РФ и КНР по итогам I квартала 2023 года вырос на 38,7%
Происшествия
ВСУ обстреляли больницу в Сватово из РСЗО HIMARS
Армия
В ВС РФ заявили о готовности отразить атаку по Каховскому водохранилищу
Общество
В Донецке сообщили о готовности украинских пленных сознаться в преступлениях
Мир
Банки Швейцарии пригрозили закрытием счетов россиян
Армия
Песков допустил участие бойцов СВО в параде на Красной площади
Армия
ВС РФ поразили позиции ВСУ термитными снарядами на донецком направлении
Мир
Global Times указала на провал попыток США сохранить гегемонию
Мир
В Боливии установили памятник Юрию Гагарину
Мир
СМИ назвали вступление Финляндии в НАТО роковой ошибкой

В Краснодаре мужчина ограбил на улице 10-летнюю девочку

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Михаил Терещенко
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В Краснодаре на Бульварном кольце мужчина ограбил 10-летнюю школьницу. С заявлением о произошедшем в среду, 12 апреля, обратилась в полицию мать девочки.

Как сообщила пресс-служба Управления МВД России по Краснодару на своем сайте, незнакомый мужчина на улице попросил у школьницы воспользоваться ее телефоном и исчез вместе с ним.

«У школы на Бульварном кольце к ребенку подошел неизвестный мужчина и попросил воспользоваться ее смартфоном для уточнения маршрута своего движения до нужной точки назначения, после чего открыто похитил мобильный телефон и скрылся на велосипеде», — говорится в сообщении.

Уточняется, что сотрудники уголовного розыска уже установили личность злоумышленника и задержали его. Им оказался ранее судимый 34-летний местный житель. В ходе допроса мужчина сознался в преступлении, сообщив, что сдал украденный телефон в ломбард за 9 тыс. рублей, а полученные денежные средства уже потратил на личные нужды.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 161 УК РФ («Грабеж»).

Кунсткамера предварительного заключения: как в СССР отвечали за грабежи и убийства
Краткая история советского правосудия на примере дел маньяков и подпольных миллионеров

Ранее, 9 апреля, грабитель совершил вооруженный налет на салон мобильной связи в Санкт-Петербурге. Но прежде чем уйти, он извинился перед кассиром и оставил ей несколько купюр «за неудобства». Кадры с места имеются в распоряжении «Известий».

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023