В Краснодаре мужчина ограбил на улице 10-летнюю девочку

В Краснодаре на Бульварном кольце мужчина ограбил 10-летнюю школьницу. С заявлением о произошедшем в среду, 12 апреля, обратилась в полицию мать девочки.

Как сообщила пресс-служба Управления МВД России по Краснодару на своем сайте, незнакомый мужчина на улице попросил у школьницы воспользоваться ее телефоном и исчез вместе с ним.

«У школы на Бульварном кольце к ребенку подошел неизвестный мужчина и попросил воспользоваться ее смартфоном для уточнения маршрута своего движения до нужной точки назначения, после чего открыто похитил мобильный телефон и скрылся на велосипеде», — говорится в сообщении.

Уточняется, что сотрудники уголовного розыска уже установили личность злоумышленника и задержали его. Им оказался ранее судимый 34-летний местный житель. В ходе допроса мужчина сознался в преступлении, сообщив, что сдал украденный телефон в ломбард за 9 тыс. рублей, а полученные денежные средства уже потратил на личные нужды.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 161 УК РФ («Грабеж»).

Ранее, 9 апреля, грабитель совершил вооруженный налет на салон мобильной связи в Санкт-Петербурге. Но прежде чем уйти, он извинился перед кассиром и оставил ей несколько купюр «за неудобства». Кадры с места имеются в распоряжении «Известий».