Пожар на фермерском рынке в Химках локализован

Пожарные локализовали возгорание в здании фермерского рынка в Химках. Об этом в четверг, 13 апреля, сообщает пресс-служба подмосковного ГУ МЧС.

«В 03:33 в оперативно-дежурную смену ЦУКС поступило сообщение о пожаре в нежилом здании в городском округе Химки», — говорится в публикации ведомства.

По состоянию на 04:21 мск пожар локализован на площади 300 кв. м. К борьбе с огнем привлечены 42 человека и 13 единиц техники. Сведений о пострадавших не поступало, подробности случившегося уточняются.

Об инциденте стало известно в ночь на четверг. Пламя охватило большую часть рынка. Как заявили в столичном дептрансе, из-за пожара пришлось перекрыть движение по Новокуркинскому шоссе и Молодежному проезду в районе их пересечения.