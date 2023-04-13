В Химках произошел пожар на фермерском рынке

В здании фермерского рынка в Химках 13 апреля произошел пожар. В распоряжении «Известий» оказались кадры с места возгорания.

На кадрах видно, что большая часть здания охвачена пламенем. Пожар произошел по адресу Молодежный проезд, строение 9Б.

Информации о пострадавших не поступало.

Как сообщили в столичном дептрансе, в связи с пожаром полностью перекрыто движение по Новокуркинскому шоссе и Молодежному проезду в районе их пересечения.

На месте работают оперативные службы города.

Ранее, 30 марта, произошел пожар на рынке в Ставропольском крае. Крытый рынок «Привокзальный» находится в Предгорном муниципальном округе, на 3-м км автодороги Пятигорск – Георгиевск. Погибших и пострадавших нет.

Всего в тушении было задействовано 110 человек и 26 единиц техники. Пожару присвоили третий ранг сложности.