Подопечная тигрица боксера Мейвезера стала мамой в четвертый раз

Амурская тигрица Принцесса из Сихотэ-Алинского заповедника в Приморском крае, находящаяся под опекой известного боксера Флойда Мейвезера – младшего, в четвертый раз стала мамой. Об этом в четверг, 13 апреля, сообщил центр «Амурский тигр».



«Краснокнижную хищницу с тремя тигрятами зафиксировали фотоловушки. Родились малыши, предположительно, в январе, а значит сейчас им около трех месяцев и, судя по всему, это был их первый выход «в свет», который сразу попал на камеру», — говорится в сообщении.

Специалисты центра отметили, что тигрята в хорошей форме, полны сил и энергии.

«Принцесса — одна из нескольких тигриц Сихотэ-Алинского заповедника, за которыми мы наблюдаем много лет. Они регулярно приносят потомство и благополучно выращивают тигрят на заповедной территории», — заявила директор Сихотэ-Алинского заповедника Светлана Сутырина.



Она добавила, что заповедник остается надежным домом для тигров, там они находятся в полной безопасности.



Флойд Мейвезер взял тигрицу под опеку в декабре 2015 года и назвал ее Принцессой (Рrincess). Позднее боксер подарил заповеднику несколько фотоловушек.

Принцесса родилась в заповеднике в 2014 году. Ее мать — Анна Савельевна, у которой пять выводков тигрят.

Ранее, 29 марта, сообщалось, что детеныши амурского тигра обнаружили фотоловушку в Хабаровском крае и повредили ее.

До этого, 3 марта, стало известно, что в Приморском крае выпустили амурского тигра из реабилитационного центра для диких животных. Его ранее отловили и осмотрели ветеринары. Позже они сделали вывод, что тигр здоров и готов к возвращению в среду обитания в малонаселенной местности, где хорошая кормовая база.



В России обитает около 750 особей амурского тигра, занесенных в Красные книги Международного союза охраны природы и РФ. Из них 590 — в Приморском крае и 140 в Хабаровском. Еврейскую автономную область избрали своим местом обитания 20 тигров, Амурскую — шесть.