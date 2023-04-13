Военный ВС РФ рассказал о боях на авдеевском направлении

На авдеевском направлении продолжаются тяжелые бои. Подразделения 1-го Донецкого корпуса продвигаются вперед, прорываясь через эшелонированную оборону и ожесточенное сопротивление противника. Корреспонденты «Известий» побывали на позициях артиллеристов под Авдеевкой и наблюдали за тем, как они уничтожают оборону противника.

«Работаем системой 2С1 «Гвоздика», пехота потихоньку продвигается, мы поддерживаем ее», — рассказывает офицер ВС РФ с позывным Студент.

От артиллерийского же огня машина прикрыта землей. В последнее время украинские контрбатарейщики ведут огонь, опираясь прежде всего на данные радаров, если успевают засечь нашу артиллерию во время стрельбы. Офицер отметил, что сейчас поражать цели получается более эффективно, поскольку наблюдение ведется с воздуха.

Сейчас на позициях ВФУ на авдеевском направлении находятся в основном мобилизованные и территориальная оборона. Нередко наблюдатели фиксируют открытие огня по отступающим украинским солдатам со стороны их тыла.

Значительно увеличились потери украинских боевиков после активизации действий российской авиации, в особенности с применением корректируемых авиабомб.

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