Премьера первого снятого в космосе фильма прошла в Москве

В кинотеатре «Каро 11 Октябрь» 12 апреля состоялся премьерный показ фильма «Вызов» — первого художественного кино, снятого в космосе. Режиссер Клим Шипенко и актриса Юлия Пересильд, исполнившая главную роль, провели на МКС 12 съемочных смен.

«Это космос, как он есть — вживую, с минимальным компьютерным внедрением материал. Я надеюсь, зрители почувствуют эту энергию. Там камера ничего не весит. Ее можно запустить двумя пальцами, и она будет лететь и снимать. Я так много раз снимал. Я привез с МКС много мелочей, фотокарточек, которые каждый день напоминают мне, что это был не сон и я действительно там был», — рассказал о своих экспериментах Клим Шипенко «Известиям».

Еще 53 съемочные смены прошли на Земле. По сюжету героиня Юлии Пересильд — торакальный хирург Женя Беляева, которой всего за месяц необходимо подготовиться к полету и отправиться на МКС, чтобы спасти жизнь космонавту. На премьеру она пришла с дочками и рассказала журналистам о своих страхах и о том, как дети восприняли ее киноэкспедицию. Показ посетило много известных гостей, среди которых были Ида Галич, Михаил Галустян, Мария Миронова и многие другие звезды.

Подробнее о том, как прошла премьера и какие впечатления остались у первых зрителей, читайте в репортаже «Известий»:

Приняли «Вызов»: как прошла премьера первого фильма, снятого в космосе