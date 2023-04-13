Нутрициолог счел неполноценной замену коровьего молока на растительное

Растительное молоко не стоит рассматривать в качестве полноценной замены обычному из-за нехватки полезных питательных веществ. Об этом в среду, 12 апреля, рассказал «Газете.Ru» нутрициолог, эксперт Лаборатории «Гемотест» Антон Брыкин.

По его словам, растительное и коровье молоко — это совершенно разные продукты. Растительные напитки состоят из воды и муки. Для них измельчают орехи, злаки и бобовые до нужной консистенции. Сходство с обычным молоком лишь внешнее.

В качестве плюсов эксперт отметил низкую калорийность растительного молока и отсутствие липопротеинов низкой плотности. Они «забивают» сосуды и могут стать причиной атеросклероза.



Кроме того, Брыкин отметил наличие кальция в растительных напитках, однако по белковому и аминокислотному составу растительное молоко гораздо беднее обычного. Лактоза и животный белок в них отсутствуют.

Нутрициолог счел, что ближе всего к молоку животного происхождения — соевое молоко. В его белке много витаминов, минералов, полиненасыщенных жирных кислот омега-3 и омега-6. Но такое молоко может вызывать аллергию.

«При появлении аллергической реакции на сою можно перейти на рисовое молоко, так как рис — один из самых гипоаллергенных злаков. Но даже если аллергии на сою нет, мужчинам рекомендуется ограничить потребление соевых продуктов и напитков. В сое содержатся вещества, по действию схожие с женским половым гормоном эстрадиолом», — рассказал Брыкин.

Эксперт добавил, что следует внимательно изучать состав растительного молока вперед покупкой, так как производители обогащают продукты за счет добавления в него сахара и ароматизаторов для улучшения вкуса.

Ранее, 30 марта, гастроэнтеролог Екатерина Мельникова рассказала о пользе молока для сна. Она объяснила, что молоко благоприятно влияет на сон благодаря содержанию триптофана, который является предшественником мелатонина, способствующего быстрому засыпанию и более качественному сну.



До этого, 20 февраля, врач-терапевт поликлиники № 2 Магадана Зандан Доржиев заявил, что любое фермерское молоко необходимо кипятить в обязательном порядке.