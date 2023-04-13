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Сумму внесудебного списания долгов увеличат до 1 млн рублей

Сумму внесудебного списания долгов увеличат до 1 млн рублей

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Артем Коротаев
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Граждане России могут получить возможность списывать до миллиона рублей долгов по процедуре внесудебного банкротства. Это в два раза больше, чем позволяется списать по действующему законодательству. Такой законопроект Минэкономразвития 10 апреля одобрила правительственная комиссия по законопроектной деятельности, сообщили «Известиям» в пресс-службе кабмина.

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После рассмотрения на заседании правительства проект должен поступить в Госдуму. Министерство рассчитывает, что он будет принят парламентариями уже в весеннюю сессию, сообщил «Известиям» первый замминистра экономического развития Илья Торосов.

Кроме того, инициатива расширяет категории граждан, которые могут воспользоваться внесудебным банкротством. В частности, сейчас пенсионеры, граждане с детьми и беременные женщины, получающие соцпособия, не могут подать заявление на признание банкротом.

Это происходит из-за того, что указанные категории не проходят по существующим критериям для инициирования процедуры. Одно их них — отсутствие у должников открытых исполнительных производств. Но при наличии постоянного дохода (пенсии и пособия), производство не закрывают, даже если соцвыплаты являются единственным источником заработка, пояснил «Известиям» эксперт проекта Народного фронта «За права заемщиков» Михаил Алексеев.

После принятия закона такие граждане смогут обращаться с заявлениями о списании долгов, указал «Известиям» член правкомиссии, председатель правления Ассоциации юристов России Владимир Груздев.

«Что важно: человеку не придется документально доказывать, что его единственным доходом является соцвыплата. Пенсионеру достаточно заявить об этом, потому что норма носит декларативный характер», — сказал эксперт.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Щедрое положение: сумму внесудебного списания долгов увеличат до 1 млн

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