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В России возникли трудности с заказом дубликатов ключей для автомобилей

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
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У российских автовладельцев возникли проблемы с заказом дубликатов ключей для машин. Дилеры и автосервисы из-за санкций не могут изготовить их, так как потеряли доступ к программному обеспечению, сообщили «Известиям» представители отрасли и ряд участников рынка.

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«Если по деталям уже практически по всем брендам налажен параллельный импорт и понятны сроки поставок, то со сложными электронными компонентами, ключами и блоками питания, есть затруднения», — рассказали представители в ассоциации «Российские автомобильные дилеры» (РОАД).

Признал проблему и один из крупнейших российских автодилеров АГ «Авилон».

«К сожалению, есть пока и случаи, которые на данный момент крайне сложно разрешить», — заявил «Известиям» директор по сервису и запасным частям АГ «Авилон» Алексей Шпикалов.

При этом он отметил, что «существуют варианты, когда никаких сложностей не возникает».

У официальных дилеров, оставивших при себе обслуживание ушедших марок, возможность перепрошивка фактически приостановлена, подтвердили «Известиям» специалисты «Открытие Авто».

Проблема начала обостряться в январе 2023 года, когда российские автодилеры были отключены от доступа к внутренним информационным площадкам таких концернов, как Volkswagen Group и Mercedes-Benz, напомнил «Известиям» руководитель дилерского направления сети автосалонов Fresh Auto Денис Решетников.

Решить проблему можно с помощью VPN. Он позволяет получить доступ к программному обеспечению западных автоконцернов. Однако, это не самый безопасный способ, считают представители «Открытие Авто».

Кроме того, есть вариант обратиться к сторонним изготовителям. Достаточно приобрести «болванку», но в этом случае помимо механического изготовления ключа, его необходимо будет «прописать» в автомобиле при помощи специальных программ, отметил эксперт по автоэлектронике журнала «Авторевю» Константин Сорокин.

Основная проблема состоит в сложностях с такой «пропиской», отметил в разговоре с «Известиями» вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин. По его словам, многие современные модели машины позволяют это сделать, только когда у автомобиля есть интернет-связь связь с серверами автопроизводителя. Но в условиях санкционного давления на Россию, ряд иностранных компаний перестали обеспечивать такую связь даже через официальных дилеров марки в нашей стране, указал он.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Никому не дверь: владельцы иномарок не могут сделать дубликаты ключей

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