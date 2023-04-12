Песков назвал спецслужбы инициаторами ареста журналиста WSJ

Решение об аресте обвиняемого в шпионаже журналиста The Wall Street Journal Эвана Гершковича принимали специальные службы, а не лично президент России Владимир Путин. Об этом заявил 12 апреля пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков

«Это является полностью прерогативой специальных служб. Они делали свою работу», — приводит его слова агентство Bloomberg.

В статье же комментарий Пескова приводится не полностью. В материале агентства говорится говорится, что Путин якобы лично одобрил арест Гершковича.

О задержании журналиста американской газеты 31-летнего Гершковича сообщалось 30 марта. В ФСБ отмечали, что корреспондент был задержан в Екатеринбурге при попытке получения секретных сведений, составляющих гостайну, об одном из предприятий российского военно-промышленного комплекса, утверждает следствие.

Следственным управлением ФСБ возбуждено уголовное дело по ст. 276 УК РФ («Шпионаж»). Редакция газеты выразила «глубокую обеспокоенность» в связи с его задержанием.

Лефортовский суд столицы в тот же день арестовал Гершковича на два месяца. Журналист будет содержаться в СИЗО «Лефортово». В то же время его адвокат Даниил Берман пообещал обжаловать арест и потребовать ознакомления с материалами дела.

Дмитрий Песков указал, что Гершковича взяли с поличным. Он также отверг информацию о том, что задержание журналиста стало ответной мерой Москвы на обвинение в шпионаже россиянина Сергея Черкасова, которое ему предъявили власти США на прошлой неделе.

12 апреля официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что МИД России имеет все основания рекомендовать согражданам проявлять осторожность при поездках в недружественные страны.