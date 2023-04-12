МИД рекомендовал россиянам проявлять осторожность в недружественных странах

Министерство иностранных дел России рекомендует согражданам проявлять осторожность при поездках в недружественные страны. Об этом 12 апреля заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Ставшие объектами «специфического» внимания росграждане не имеют шансов на справедливый суд и защиту от карательной квазиюстиции США, оказываясь в итоге в тюрьмах с максимальными сроками заключения. МИД России имеет все основания рекомендовать нашим гражданам проявлять повышенную осторожность при планировании поездок за рубеж, особенно в недружественные страны», — говорится в ее заявлении.

Она отметила, что Вашингтон «развернул настоящую охоту за россиянами», проживающими или временно находящимися в США и третьих странах, к которым американские спецслужбы и правоохранители имеют претензии.

Захарова заявила, что попытки оказывать давление на российские органы власти и суд, настаивая на «особом отношении» к преступившим российский закон гражданам США, бессмысленны и бесперспективны.

«Вашингтону пора усвоить, что мы не потерпим вмешательства в наши внутренние дела и будем действовать исключительно в соответствии с нашими национальными интересами», — сказала дипломат.

Ранее, 30 марта, госсекретарь США Энтони Блинкен призвал проживающих в России американцев покинуть страну. Об этом он заявил после ареста журналиста Эвана Гершковича по подозрению в шпионаже.

Журналист The Wall Street Journal Гершкович был задержан в тот же день в Екатеринбурге при попытке получения секретных сведений, составляющих гостайну, об одном из предприятий российского военно-промышленного комплекса, утверждает следствие.

Лефортовский суд Москвы арестовал Гершковича на два месяца. Журналист будет содержаться в СИЗО «Лефортово». В то же время его адвокат Даниил Берман пообещал обжаловать арест и потребовать ознакомления с материалами дела.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков указал, что Гершковича взяли с поличным. Он также отверг информацию о том, что задержание журналиста стало ответной мерой Москвы на обвинение в шпионаже россиянина Сергея Черкасова, которое ему предъявили власти США на прошлой неделе.