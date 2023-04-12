Дефицит бюджета США в марте превысил прогноз и составил $378 млрд

Дефицит бюджета США в марте составил $378,076 млрд против $262,434 млрд в феврале. Такие данные приводятся 12 апреля в отчете министерства финансов страны.

Цифры оказались больше прогноза, который составили аналитики портала DailyFX. Они полагали, что дефицит бюджета в марте составит $302 млрд.

По данным министерства, государственные расходы США в марте выросли на 36,1% в годовом выражении — до $691,317 млрд. В свою очередь, доходы снизились на 0,6% и составили $313,24 млрд, обращает внимание «РИА Новости».

В прошлом году дефицит бюджета США в марте составил $192,634 млрд.

Ранее, 9 марта, сообщалось, что президент США Джо Байден включил в проект бюджета страны на 2024 год $6 млрд на поддержку Украины. Прямая помощь Украине составит примерно $1 млрд и будет включать в себя $753 млн в виде помощи в области кибербезопасности, дезинформации и возникающих потребностей.

Проект бюджета США на оборону в 2024 финансовом году предполагает расходы на 3,2% больше, чем в 2023-м. Всего было запрошено $842 млрд.

13 февраля заместитель директора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН, член Общественной палаты РФ Никита Данюк заявил «Известиям», что конгресс США может принять рекордный оборонный бюджет в 2024 году, несмотря на антипатию по отношению к Байдену.